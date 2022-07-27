جلسة محاكمة نيمار وبرشلونة وسانتوس 17 أكتوبر

قالت مجموعة (دي.آي.اس) الاستثمارية البرازيلية في بيان اليوم الأربعاء إن نيمار وبرشلونة وسانتوس سيمثلون أمام القضاء في 17 أكتوبر المقبل لمواجهة اتهامات بالاحتيال والفساد فيما يتعلق بصفقة انتقال المهاجم البرازيلي إلى برشلونة من سانتوس في 2013.

كما تم توجيه اتهامات لوالد نيمار ووالدته وشركة مملوكة للعائلة في القضية إضافة لمدير سانتوس السابق أوديليو رودريغيز وساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة ونائبه في ذلك الوقت.

وتنبع القضية من شكوى قدمتها مجموعة الاستثمار البرازيلية (دي.آي.اس) التي كانت تملك جزءا من حقوق انتقال نيمار قالت فيها إنها تلقت أموالا أقل مما كان يحق لها عندما انضم نيمار إلى برشلونة.

وأجريت تحقيقات في إسبانيا والبرازيل حول ما إذا كان قد تم إخفاء أي جزء من رسوم الانتقال. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة، التي ستعقد في برشلونة، حتى 31 أكتوبر .

ونفى نيمار ارتكاب أي مخالفات لكن في عام 2017 رفضت المحكمة العليا الإسبانية طعون اللاعب ووالديه وشركة العائلة والناديين مما مهد الطريق أمام المحاكمة.