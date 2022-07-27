سليانة: الأمطار المتساقطة الاربعاء تساهم في إخماد حريق جبل برقو بنسبة 50 بالمائة

ساهمت الأمطار المتساقطة مساء اليوم الإربعاء بمعتمدية برقو، في إخماد حريق جبل برقو بنسبة 50 بالمائة، وفق ماذكره المدير الجهوي للحماية المدنية بالنيابة، العميد رياض الحمروني.

وأضاف في تصريح ل”وات”، أنه تم منذ السادسة مساء تسخير طائرتين عسكريتين للتدخل ومعاضدة مجهودات أعوان الحماية في إخماد حريق جبل برقو، خاصة في ظل التضاريس الوعرة لموقع الحريق، لافتا إلى أن نسبة الإطفاء بلغت حوالي 70 بالمائة.

من جانبهم، ناشد عدد من المواطنين، في تصريحات سابقة لـ”وات”، السلط المركزية بضرورة التدخل وإرسال طائرات عسكرية لإخماد حريق جبل برقو في أقرب الآجال بإعتباره ثروة غابية هامة ومورد رزقهم الوحيد، لافتين إلى أن الحريق أتى على عدد هام من أشجار الزيتون وأشجار ما يُعرف ب”حب الملوك”.

وفي نفس السياق، كان عدد من متساكني ولاية سليانة، قد نفذوا مساء اليوم الإربعاء، وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية، للتنديد بما أسموه “تجاهل السلط المركزية لحريق جبل برقو، والتباطؤ في توفير المعدات اللازمة”.

يذكر أن وحدات الحرس الوطني، والحماية المدنية، وأعوان الغابات تدخّلوا لإجلاء أفراد عائلتين (7 أشخاص) حاصرتهم النيران بمنطقة صدقة من معتمدية برقو.