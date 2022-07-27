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توننداكس يتراجع بشكل طفيف في إقفال الإربعاء

2022/07/27 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أنهى توننداكس حصّة، الإربعاء، على تراجع طفيف في حدود 0،01 بالمائة وبلغ مستوى 7693،46 نقطة وسط مبادلات لم تتجاوز قيمتها 2 مليون دينارن بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وعاد افضل اداء، خلال الحصة، إلى لسهم سوتيتال، الذي زاد سعره بنسبة 5،7 بالمائة وأقفل عند مستوى 2،990 دينار مسجلا قيمة تبادل ناهزت 83 ألف دينار.

وتموقع سهم الشركة الصناعية للأجهزة و الالات الكهربائية في خانة الأسهم الأفضل أداء، محققا ارتفاعا بنسبة 4،3 بالمائة وأقفل عند مستوى 3،850 دينار، ولم يجذب السهم سوى معاماملات بقيمة ألف دينار.

في المقابل، سجل سهم إسمنت بنزرت أكبر تراجع، خلال الحصة، بنسبة 4،4 بالمائة وأقفل سعره عند 1،520 دينار، دون تسجيل اي مبادلات على السهم.

وتدحرج سعر التونسية لإعادة التأمين، بدوره، بنسبة 2،5 بالمائة وأنهى الحصّة عند سعر 6،580 دينار في ما قدّرت قيمة المعاملات على السهم ذاته ب21 الف دينار.

وكان سهم بنك تونس العربي الدولي الأكثر تداولا خلال الحصة، إذ بلغت قيمة المعاملات على السهم 261 ألف دينار.وانهى الحصة متقهقرا بنسبة 0،6 بالمائة (73،480 دينار).

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