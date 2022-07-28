الاتحاد المنستيري وامل الوطن القبلي يشاركان في البطولة العربية للاندية لكرة السلة

ستكون كرة السلة التونسية ممثلة في البطولة العربية للأندية المقبلة المقررة من 5 الى 15 اكتوبر المقبل بالكويت بالاتحاد المنستيري بطل افريقيا وفق قائمة الاندية التي كشف عنها الاتحاد العربي للعبة على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك.

وتضم قائمة الاندية في صنف الرجال ايضا وداد بوفاريك الجزائري ونادي الكويت الكويتي (الفريق المنظم) والجهراء الكويتي والسد القطري والأهلي المصري (حامل اللقب) والاتحاد السكندري والميناء اليمني وبيروت اللبناني وأهلي بنغازي الليبي وأهلي حلب والاتحاد السوريين والبشائر الرياضي العُماني ودجلة الجامعة العراقي.

اما في البطولة العربية للاندية لصنف السيدات المبرمجة من 20 إلى 28 سبتمبر بتونس، فقد اكدت عشرة أندية مشاركتها وهي الامل الرياضي بالوطن القبلي ومولودية الجزائر وبحرية حسين داي (الجزائر) وشباب الفحيص (الأردن) ومقديشيو سيتي (الصومال) والشارقة (الامارات) والثورة (سوريا) والكوكب الرياضي والرياضي المكناسي (المغرب) بالإضافة إلى فريق آخر من تونس سيتم تعيينه لاحقا.