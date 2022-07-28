المنستير: تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى 99 إصابة

سجّلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحّة في المنستير في 11 معتمدية من مجموع 13 معتمدية في الجهة 99 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 26 جويلية الجاري ليتطور العدد الجملي للإصابات إلى 65 ألفا و16 إصابة وفق ما ذكره اليوم لـ(وات) مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير هشام بلحاج يوسف.

وأضاف أنّهم سجلوا تراجعا في الإصابات الجديدة منذ أسبوعين إذ سجلوا خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة وإلى غاية 26 جويلية الجاري 372 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير مقابل 595 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بالجهة خلال 14 يوما في الفترة 3-16 جويلية 2022.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 34 فاصل 20 بالمائة بالنسبة إلى 295 تحليل بتاريخ 26 جويلية الجاري.

وتراجعت الحالات النشطة إلى 4084 حالة بتاريخ 26 جويلية الجاري بعد تعافي 381 حالة شفاء إضافية مقابل 4620 حالة نشطة بتاريخ 24 جويلية الجاري. ولم تسجل وفيات إضافية ليستقر العدد الجملي في 1167 وفاة بتاريخ 26 جويلية الجاري.

وشهدت في المقابل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحّات الخاصة ارتفاعا إلى 32 حالة من بينها 5 حالات مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة في المنستير مقابل 30 حالة بكامل المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بتاريخ 25 جويلية الجاري، و28 حالة بتاريخ 24 جويلية 2022 حسب معطيات الإدارة الجهوية للصحة.