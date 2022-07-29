هذا موعد الإعلان عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستعلن عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين لدورة 2022 اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال.

وأشارت، في بلاغ لها، إلى أنها ستنشر المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بمراكز الكتابي وفي الموقع الإلكتروني: www.cningenieur.rnu.tn

ويتعين على المترشحين، حسب ذات البلاغ، تأكيد نتائج التعيين على موقع الالكتروني المذكور ابتداء من يوم الجمعة 29 جويلية الجاري من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية منتصف نهار يوم الاثنين 9 أوت 2022، وذلك حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها والتثبت من ذلك بطباعة تأكيد النتائج.