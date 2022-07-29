عاجل: نقل أحد القضاة المضربين عن الطعام إلى الانعاش

تعكرت الحالة الصحية لعدد من القضاة المضربين عن الطعام لأكثر من شهر احتجاجا على عزلهم وفق ما أفاد به اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 رئيس جمعية القضاة الشبان القاضي المعفى مراد المسعودي .

وأوضح المسعودي في تصريح لاذاعة الديوان اف ام أنه تمّ نقل القضاة إلى مستشفى أريانة لإخضاعهم للفحوصات الطبية مشيرا إلى أن حالتهم حرجة جدا وحياتهم مهددة بالخطر حيث تم نقل أحدهم لقسم الانعاش بمستشفى المنجي سليم.

وأضاف أن القضاة مازالوا متمسكين بالإضراب عن الطعام رغم تدهور حالتهم الصحية محملا المسؤولية للسلطة التنفيذية وكانت الحالة الصحية لعدد من القضاة المضربين عن الطعام لأكثر من شهر احتجاجا على عزلهم قد تدهورت و تمّ نقلهم إلى عدد من مستشفيات العاصمة بشكل مستعجل مساء الخميس 28 جويلية 2022 لاخضاعهم للفحصوات الطبية.