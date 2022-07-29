أول تصريح لقيس سعيّد بعد بلاغ الخارجيّة الأمريكيّة #خبر_ عاجل

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وقد أكد رئيس الجمهورية على أن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار وقد شدّد رئيس الجمهورية في هذا الإطار أن من بين المبادئ التي يقوم عليهاالقانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وشدّد رئيس الجمهوريةعلى استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الإستقلال والكرامة الوطنية.

ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تعددت فيه البيانات و التصريحات الأجنبية بخصوص الوضع السياسي في تونس خاصة بعد عملية الاستفتاء التي جدت يوم الاثنين الماضي، وخاصّة اثر بلاغ السفارة الأمريكيّة التي ندّدت بترجع الحريّات في تونس و سعيها بكل الطرق لتشكيل حكومة تدعم “ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزز الازدهار على المدى الطويل، وتحترم استقلال القضاء وسيادة القانون، وتضع الضوابط والتوازنات الضرورية لسلامة جميع الأنظمة الديمقراطية”.