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“توننداكس” يختتم اسبوع المعاملات ببورصة تونس على ارتفاع بنسبة 0،8 بالمائة

2022/07/29 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

اختتمت بورصة الاوراق المالية بتونس معاملات الاسبوع، الممتد من 26 الى 29 جويلية 2022، على ارتفاع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 0،8 بالمائة، ليصل إلى مستوى 7731،771، ليحسن من أدائه، منذ بداية سنة 2022 بنسبة 9،7 بالمائة، وفق الوسيط بالبورصة “التونسيّة للاوراق المالية”.

وفي ظل غياب المبادلات في شكل كتل طيلة الاسبوع، تم تسجيل معاملات بقيمة 24،8 مليون دينار، وليكون سهم شركة ادوية الاكثر تداولا طيلة الاسبوع.

وعاد أفضل اداء خلال الاسبوع الى سهم سوتيمايل، بنسبة 13،6 بالمائة، ليقفل الاسبوع على سعر2،840 دينار، دون تسجيل اي تبادل للسهم.

وتموقع سهم سوتيتال في خانة الاسهم الأفضل أداء، ليختتم الاسبوع متطورا بنسبة 13،5 بالمائة وسعر 3،200 دينار، مراكما معاملات بقيمة 411 الف دينار.

في المقابل، صنف سهم الشركة التونسية لأسواق الجملة ضمن الأسهم الأكثر تراجعا طيلة الأسبوع بنسبة 6،1 بالمائة وأقفل عند سعر 5،390 دينار وسط مبادلات قدّرت قيمتها 226 ألف دينار.

وتدحرج سهم سيتي كارز، بدوره، بنسبة4،4 بالمائة وسعر 9،560 دينار، في ظل مبادلات بقيمة محتشمة لم تتخط عتبة13،1 ألف دينار.

وحصل سهم شركة أدوية على نصيب الأسد خلال الاسبوع، مستحوذا على مبادلات بقيمة 13 مليون دينار، اي بنسبة 58،5 من المبادلات الجملية للاسبوع.

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