تقديم 7 أشخاص وإدراج مترشح لشهادة البكالوريا بالتفتيش على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التربية

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد بتقديم 7 أشخاص من بينهم أحد رؤساء مراكز امتحانات البكالوريا بسيدي بوزيد سنة 2021 و مساعدين له وعدد من الأساتذة المراقبين والاداربين بنفس المركز وإدراج مترشح لشهادة البكالوريا بالتفتيش على خلفية شكاية تقدّم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التربية وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي.

واشار الى ان فرقة الأبحاث العدلية في سيدي بوزيد تعهّدت بهذه القضية التي مفادها أنه أثناء إجراء امتحانات البكالوريا لسنة 2021 وأثناء إصلاح أوراق امتحان البكالوريا تم التفطن إلى عملية غشّ في أوراق امتحان لأحد المترشحين لشهادة البكالوريا حيث تمّ إبدال أوراق الامتحان التي حرّرها بمركز الامتحان بأوراق أخري تم إنجازها خارج قسم الامتحان والإيهام بأنها الأوراق الصحيحة للمترشح.

وذكر انه بإحالة المحضر على النيابة العمومية قرّرت فتح بحث تحقيقي ضدّهم و ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل الغش في مناظرة وطنية و المشاركة في ذلك.

و قد قرّر قاضي التحقيق المتعهد إبقاءهم مبدئيا بحالة سراح على ذمّة البحث وتأخير الملف إلى موعد لاحق لاستكمال الابحاث وفق ما أفاد به جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي.