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عاجل: شاب يلقى بنفسه في البحر من احد بطاحات جربة وتعطل في حركة العبور نحو الجزيرة..

2022/07/31 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تواصل وحدات الحماية المدنية والحرس البحري بولاية مدنين اليوم الأحد البحث عن شاب في العشرينات من العمر ألقى بنفسه في عرض البحر من احد بطاحات جزيرة جربة.
وخلفت حادثة سقوط الشاب من البطاح التي لم تعرف بعد أسبابها، حالة من الاضطراب في خدمات البطاحات التي توقفت عن العمل لساعات رغم حجم الحركية الهام وخاصة على مستوى الدخول الى جزيرة جربة.
واستأنفت البطاحات في فترة بعد الظهر عملها في تامين عبور السيارات من والى جزيرة جربة عبر 3 بطاحات وضعت على الذمة للتسريع في التخفيف من طابور السيارات الذي امتد طويلا واثار انزعاج المسافرين الذين اضطروا الى الانتظار طويلا وخاصة منهم المتجهون الى جزيرة جربة.
يذكر ان حادثة مماثلة جدت منذ سنوات من على متن احد بطاحات جربة وادت الى هلاك فتاة.

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