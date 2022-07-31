هذه حقيقة تسجيل اصابات بجدري القردة في صفوف المهاجرين الذين تم انقاذهم” سواحل المهدية..#خبر_عاجل

نفى سامي بودوارة المدير الجهوي للصحة بالمهدية، الأحد في تصريح لـ”وات”، تسجيل إصابات بجدري القردة في صفوف المهاجرين الذين تم انقاذهم بداية الأسبوع الجاري.

وأوضح بودوارة أن 63 مهاجرا غير نظامي، تم ايواؤهم بمدرسة هيبون الابتدائية بعد أن تم انقاذهم من قبل الحرس البحري بالجهة، ويخضعون لمراقبة صحية مستمرة.

وبين، في ذات الصدد، أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي بالمهدية أوردت خبر تسجيل إصابة بجدري القردة لدى أحد المهاجرين المذكورين.

واضاف المسؤول أن “هذه الإشاعات تنشر الخوف لدى المواطنين والارباك في صفوف أعوان الصحة، الذين يكثفون جهودهم لمكافحة فيروس كورونا مع اليقظة لاي مستجد من الأمراض”.

وشدد المتحدث على ان أعوان الصحة أجروا اختبارات لجميع المهاجرين (60 مصري و2 من بنغلاداش ومهاجر من سوريا) مع نقل عشرة منهم إلى قسم الاستعجالي بسبب الأضرار التي لحقت بهم في رحلتهم على مركب الصيد البحري.

وقال بودوارة إن الاختبارات أظهرت إصابة 6 انفار بفيروس كورونا المستجد لذلك تم رفع عينات من جميع المكلفين بتقديم الخدمات لفائدتهم (الإعاشة والإقامة..).

ولفت إلى أن المصابين وضعوا في قسم منفرد مع تمكينهم من كل وسائل الوقاية والعناية الصحية مع تخصيص فريق صحي لمتبعة حالاتهم.