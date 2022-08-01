اول تعليق للغنوشي على الدستور الجديد..#خبر_عاجل

اكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ان فرصة اسقاط الانقلاب على الطريقة التركية ضاعت يوم 25 جويلية 2021، تاريخ اعلان رئيس الجمهورية عن تفعيل الفصل 80 من الدستور وتجميد اشغال البرلمان ( قبل حله) واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وشدد الغنوشي في حوار للقدس العربي، امس الاحد، على انه تم يومها حرق 150 مقرا للنهضة.

واضاف الغنوشي قائلا: “إنه انقلاب وسنقاومه ولا شرعية له.. والآن لا نجد أنفسنا معزولين وإنما الطرف الآخر (الرئيس قيس سعيد) هو المعزول، فثلاثة أرباع الشعب التونسي لم يلبِ نداء الرئيس للتصويت على دستوره، وهؤلاء استجابوا لدعوة المقاطعة”.