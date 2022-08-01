توزيع 1,4 مليون بطاقة “لاباس” في انتظار استكمال تسليم 1,5 مليون بطاقة أخرى متوفرة حاليا بمكاتب البريد

أفاد الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، عبد العزيز السبيعي، اليوم الاثنين، انه وقع حتى الآن توزيع 1 مليون و400 ألف بطاقة “لاباس” على منظوري “الكنام” في انتظار استكمال تسليم 1 مليون و500 ألف بطاقة أخرى لأصحابها.

وأضاف السبيعي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان بطاقات “لاباس” التي لم يتسلمها بعد منظورو “الكنام” متوفرة في مكاتب البريد التونسي، داعيا هؤلاء المنخرطين الى المبادرة بتسلم بطاقاتهم عبر مكاتب البريد التي يعودون اليها بالنظر والتثبت من ذلك من خلال بعث ارسالية قصيرة على النحو التالي: *1017* رقم بطاقة التعريف.

وقد انطلق منذ أكثر من شهر استغلال بطاقات “لاباس” في المستشفيات العمومية من خلال التطبيقة الخاصة المعتمدة للغرض، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم “الكنام”، مشيرا الى أنه سيتم الاستغناء تدريجيا عن بطاقة العلاج الورقية بعد استكمال توزيع جميع بطاقات “لاباس”.

وتعتبر بطاقة “لاباس” الهوية الالكترونية للمضمون الاجتماعي في علاقة بالتأمين على المرض ووهي تمكن المنخرط من متابعة ملفه الصحي وكافة التعاملات عن بعد ولايحتاج حينها الى التنقل الى مكاتب الصندوق الجهوية والمحلية، بما يساهم في التخفيف من حالة الاكتظاظ بالمقرات الاجتماعية، حسب ذات المصدر.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح السبيعي ان الصندوق يعمل حاليا على استكمال الاجراءات القانونية مع عدة أطراف متداخلة، من أجل اصدار بطاقات “لاباس” لفائدة المضمونين الاجتماعيين بهذا القطاع.

وذكر بأن حملة تحسيسية انطلقت منذ بداية سنة 2022 للتعريف ببطاقة “لاباس” وأهدافها وطريقة تسلمها، من خلال ومضات تثقيفية واحداث صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم ايام اعلامية في الجهات وتعليق معلقات بالمقرات الجهوية والمحلية “للكنام” وادارات الصحة العمومية والخاصة.