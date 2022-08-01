المهدية.. احباط 108 محاولات هجرة غير نظامية في شهر جويلية

أكد الرائد علي العياري الناطق باسم الحرس البحري باقليم الحرس البحري بالوسط ان وحدات اقليم الحرس البحري بالوسط (المناطق البحرية للحرس الوطني بصفاقس ،المهدية ،قرقنة و الطوافة نسر 03) تمكنت خلال شهر جويلية 2022 من تسجيل رقم قياسي لعمليات الهجرة غير النظامية المحبطة.

وتم التصدي لحوالي 180 عملية تم فيها ضبط حوالي 3000 مهاجر منهم حوالي 900 تونسي اصيلي ولايات مختلفة و من كافة الفئات العمرية من بينهم المفتش عنهم من اجل قضايا مختلفة و البقية اصيلي بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد تم في تلك العمليات حجز حوالي 70 مركبا بحريا، 15 زورقا مطاطيا، 60 محركا بحريا خارجيا، 10 سيارات وشاحنات خفيفة مع مبالغ مالية هامة من العملة التونسية والاجنبية.

كما تم الكشف عن حوالي 150 منظما ووسيطا لهذه العمليات، بعد تعميق التحريات حيث تمكنت الوحدات ذاتها من القاء القبض على معظمهم، و عملية البحث و جلب البقية متواصلة، وفق ذات المصدر.