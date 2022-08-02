التونسيون يمثلون رابع جنسية يُمنح إليها أكبر عدد من التأشيرات إلى فرنسا

مثّل التونسيون رابع جنسية يُمنح إليها أكبرعدد من التأشيرات إلى فرنسا بفضل تخفيف قيود السفر مع تراجع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، بحسب بيان نشرته سفارة فرنسا بتونس.

ومنحت السفارة الفرنسية بتونس 30.000 تأشيرة لفائدة طالبي التأشيرة وذلك خلال الفترة الممتدة من من جانفي إلى ماي 2022. وخلال الفترة المذكورة تمت معالجة أكثر

من 50.000 طلب تأشيرة، أي أكثر من 500 طلب في اليوم الواحد، وهو ما يعني ضعف عدد الطلبات بين سنتي 2020 و2021 اللتان تميزتا بانتشار واسع النطاق لوباء

كوفيد-19.

ومع تخفيف القيود الصحية ذكرت سفارة فرنسا بتونس أنها ستعزز طاقم القنصلية العامة خلال شهر سبتمبر من أجل التعامل مع الزيادة المحتملة في طلب التأشيرة بأكثر

من 77 بالمائة في عام واحد.

وأكدت سفارة فرنسا بتونس في بيانها أنها تعمل على تأمين العودة الطلابية 2022-2023 من خلال إجراء جديد لحجز المواعيد عبر آلية Campus France لتوفير 150 موعدا يوميا خلال شهر أوت الجاري

ويُمكن للطلبة الراغبين في الدراسة في فرنسا الحصول على التأشيرة في الآجال المطلوبة لبدء العام الدراسي شرط أن يتم تقديم الطلب بصفة مبكرة وأن لا يتم تقديمه خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر أوت الجاري، وفق السفارة.