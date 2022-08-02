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اثر سقوط ضحايا في حادث انفجارصهريج الوقود بالجنوب الليبي.. تونس تعرب عن تضامنها التام مع ليبيا

2022/08/02 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع

على إثر الانفجار الذي جد يوم امس بالجنوب الليبي لصهريج من الوقود وأسفر عن عديد الضحايا بين قتيل وجريح، اعربت تونس عن “تضامنها التام مع ليبيا ووضع المستشفيات والأطقم الطبية التونسية على ذمة الأشقاء”، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

واضافت الوزارة في بيانها مساء امس الاثنين انه يتم متابعة تداعيات هذا الحادث الأليم عن كثب بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية، وان تونس على اتصال مع الأشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في إنقاذ المصابين ووضع المستشفيات والأطقم الطبية التونسية المختصة على ذمة الأشقاء الليبيين

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