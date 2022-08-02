سيدي بوزيد: تسجيل 3 وفايات و31 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 181 حالة شفاء

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 وفايات و31 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و181 حالة شفاء، ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس الى 45545 اصابة منها 1081 حالة وفاة و44912 حالة شفاء.

وتم اليوم ايضا رفع 73 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس “كورونا” 147321 عينة.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم امس الاثنين حوالي 217271 شخصا، وفق المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” رفيق نصيبي.

وذكر نصيبي ل(وات) أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا”بالجهة بلغ حوالي 121385 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18658 شخصا والجرعة الرابعة 794 شخصا، بلغ عدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة، كانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 261073 شخصان حسب آخر تحيين.