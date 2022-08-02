الاطاحة بعصابة تدلّس شهائد تكوين في اللغة الايطاليّة.. وهكذا ساهمت إيطاليا في الكشف عنها

احتفظ أعوان الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية بصاحب مكتب خدمات لشبهة تورطه في تدليس شهائد تكوين في اللغة الإيطالية المعروفة ب b2 لفائدة الطلبة التونسيين الدارسين بالجامعات الايطالية.

وتفيد الأبحاث المجراة أنّ منطلق الكشف عن شبكة تدليس الشهائد المذكورة كان إثر تعهّد القضاء الايطالي بالعاصمة الإيطالية روما بالبحث حول ملابسات الكشف عن حيازة 86 طالبا التحقوا بالدراسة بجامعات ايطالية على شهائد b2 باللغة الايطالية وممضى عليها من طرف المركز الثقافي الايطالي بتونس، الا أنه تبين انها مفتعلة ومدلّسة.

ووفق موزاييك أف أم فإنه بانطلاق الأبحاث على مستوى الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بتونس ، كثّف أعوانها من تحريّاتهم وحصروا الشبهات في مكتبي خدمات بين العاصمة وأريانة ليتمّ مداهمتهما وحجز أجهزة حواسيب وهواتف تستعمل في تدليس الشهائد باللغة الايطالية ، وتبيّن أنّ صاحب أحد المكتبين أقام بايطاليا منذ سنة 2007 وتم ترحيله منها سنة 2020 بسبب تورّطه في قضايا مخدرات والتدليس.

واعترف المظنون فيه المذكور بتسليم عدد من الطلبة التونسيين الملتحقين بجامعات ايطالية شهائد مدلّسة مطابقة للشهائد التي يسندها المركز الثقافي الايطالي بتونس.

كما أفاد صاحبا المركز الثاني بأنّهما شاركا المظنون فيه الرئيسي في عمليات التدليس.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه الرئيسي وإحالة شريكيه على أنظارها بحالة تقديم.