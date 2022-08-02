وحدات الحرس الوطني بالساحل والجنوب تحبط 4 محاولات لاجتياز الحدود البحرية 

تمكنت وحدات الحرس الوطني بالجهات الساحلية والجنوب، أمس الاثنين، من إحباط 4 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة والاحتفاظ ب26 شخصا، (تونسيين ومن أصول إفريقية مختلفة).

ففي سواحل قرقنة وصفاقس تمكّنت وحدات منطقتي الحرس البحري بالمكان، من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 3 مجتازين تونسيين و15 مجتازا من أصول إفريقية مختلفة. وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم، حسب تعليمات النيابة العمومية، وذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.كما تمكّنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالمهدية، من ضبط 5 أشخاص بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الاوروبي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، حسب تعليمات النيابة العمومية.وبجهة جرجيس (ولاية مدنين)، نجحت دورية مشتركة بين مركز الحرس البحري بالمكان وفرقة الإرشاد البحري بها، إثر نصب كمين مُحكم، من إلقاء القبض على 3 أشخاص بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وحجز لديهم محركين بحريين وجهازين لتحديد المواقع ومبلغ مالي قدره 27040 دينارا. وقد تم الاحتفاظ بشخصين واتخاذ الاجراءات في شأنهما.