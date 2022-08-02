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بورصة تونس تنهي معاملات حصة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0،03 بالمائة

2022/08/02 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أقفلت بورصة تونس معاملات حصة، الثلاثاء، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 0،03 بالمائة عند مستوى 7746،47 نقطة وسط حجم مبادلات في حدود 3،2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم البنك العربي لتونس قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 3،8 بالمائة (2،440د)، محققا حجم تداول بقيمة 495 ألف دينار.

كما ارتفع سهم ” بي هاش للإيجار المالي” بنسبة 3 بالمائة (1،700د) مسجلا حجم تداول في حدود 2 ألف دينار.

وفي المقابل، تقهقر سهم ” اسمنت بنزرت ” بنسب 4،3 بالمائة (1،340د) وسجل حجم تداول بقيمة 2 ألف دينار، متبوعا بسهم الشركة التونسية للبلور، الذي انخفض بنسبة 2،7 بالمائة (8،260د).

واستأثر سهم شركة دليس القابضة بأكبر حجم تداول خلال الحصة ليبلغ قيمة 626 ألف دينار، علما وأن السهم سجل تطورا منذ بداية سنة 2022، بنحو 4،5 بالمائة.

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