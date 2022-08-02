تدخلات الحماية المدنية وإدارة الغابات ومصالح التجهيز ووزارة الدفاع لإخماد خمسة حرائق

أفاد المتحدّث باسم الحماية المدنية، معز تريعة، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الإطفاء التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية، تولّت بالتنسيق مع مصالح الإدارة العامة للغابات ومصالح التجهيز ووزارة الدفاع الوطني، التدخل لإخماد 3 حرائق متزامنة، نشبت يوم السبت 30 جويلية 2022 بمناطق غابية بكل من جبل بو ستيتة (ولاية بن عروس) وجبل حتوس (ولاية نابل) وجبل سيدي النوري (ولاية زغوان)، “مع إعطاء الأولوية إلى حماية التجمعات السكنية وتأمينها من تسرّب النيران إليها”.

وأضاف المصدر أنه تم إخماد حريقي ولاية بن عروس وولاية نابل يوم 30 جويلية وقد قُدّرت المساحة المحترقة بحوالي 10 هكتارات.

أما بخصوص حريق جبل سيدي النوري بزغوان فقد تم تسجيل “تقدّم هام في نسبة السيطرة عليه، إذ تم تسخير 16 وسيلة إطفاء منها 9 وسائل تابعة الحماية المدنية و7 وسائل تابعة لإدارة الغابات وآلة جارفة “تراكس” تابعة لولاية زغوان، مع تركيز 6 وسائل إطفاء بمحطة الإرسال الجوي التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات لتأمينها من النيران في صورة اقترابها”، وفق المتحدّث باسم الحماية المدنية الذي أعلن أن عمليات إخماد هذا الحريق ما تزال متواصلة.

وبالإضافة إلى هذه الحرائق، تم إخماد الحريق الذي نشب أمس الإثنين، بجبل سيدي عبد الرحمان من معتمدية تاكلسة في ولاية نابل.

كما تم إخماد الحريق الذي نشب بجبل المقيسم، بمنطقة سيدي سالم القرصي، من معتمدية مرناق (ولاية بن عروس) وما تزال عمليات المراقبة والتبريد للمنطقة المحترقة، متواصلة حسب المصدر ذاته.