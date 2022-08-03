البنك الوطني الفلاحي الراعي الرسمي للمهرجان الدولي بدڨة من أجل تحقيق ثقافة تشاركية

يقام المهرجان الدولي بدڨة من 5 إلى 31 أوت في المسرح الأثري في دورته 46 يساند البنك الوطني الفلاحي هذه التظاهرة التي اختارت أن تراهن على الفنانين التونسيين و العرب . و التي تعد بعودة قوية و برمجة متنوعة

المسرح الأثري بدڨة، فضاء حامل للذاكرة يساهم البنك الوطني الفلاحي باختياره دعم المهرجان الدولي بدڨة في تثمين و الحفاظ على هذا . المعلم المصنف من اليونسكو كتراث عالمي منذ عام 1997 هذا الموقع المشيد في 168 أو 169 بعد الميلاد، يبقى من أكثر المواقع المحفوظة جيدا في العالم و يتسع ل 1500 متفرج. هذا المسرح الذي تم بناءه في الحقبة الرومانية، خصص في البداية لاستقبال

.الاحتفالات الاجتماعية و العروض البهلوانية .ويقام المهرجان الدولي بدڨة في شهري جويلية وأوت لتقديم عروض موسيقية ومسرحية يشجع البنك الوطني الفلاحي بهذه البادرة على التقارب الجهوي و الترويج لجهة تبرسق و بالتحديد أين .يقع المسرح الأثري بدڨة يعد خلق التنشيط و الحركة الاقتصادية لمتساكني الجهة من أهم أهداف التنمية المستدامة التي ،(انخرط البنك الوطني الفلاحي في العمل على تحقيقها أساسا: الحد من الفوارق (خاصة بين الجهات الحرص على توفير عمل محترم مع خلق نمو اقتصادي سعى البنك الوطني الفلاحي في المحافظة على آثار البلاد و حث التونسيين على زيارة المتاحف .والمواقع الأثرية ولا سيما من خلال المهرجانات الصيفية

البنك الوطني الفلاحي كأحسن شريك للثقافة بمساندته للمهرجان الدولي بدڨة، جدد البنك الوطني الفلاحي انخراطه تجاه دعم الثقافة، التاريخ و . التراث المحلي مما يثمن مكانة المسؤولية المجتمعية في استراتيجيته يخلق هذا التوجه فرص متكافئة للجميع يتبلور من خلال التظاهرات و النشاطات الفنية المدعومة من البنك، مثل فضاء Théatre by BNA الذي بني في قلب العاصمة والذي وضع على ذمة الفرق الشابة .الممتهنة للفن السابع الرهان الذي حدده البنك الوطني الفلاحي باختياره للمهرجان الدولي بدڨة هو اعطائه الإمكانيات اللازمة للارتقاء إلى مرتبة المهرجانات التونسية الهامة ليصبح منارة تجلب الزوار بفضل تنوع العروض و إطاره .الفريد بتبني المهرجان الدولي بدڨة إلى جانب مهرجانات وتظاهرات عديدة أخرى، يشرع البنك الوطني الفلاحي في طريقه للمشاركة في خلق عالم أفضل أين تصالح الثقافة بين الاختلافات و تحد من .الفوارق في بيئة سليمة و بموروث محفوظ إذن موعدكم مع البنك الوطني الفلاحي ابتداءا من 5 أوت القادم بالمهرجان الدولي بدڨة للتمتع .بسهرات رائقة بالمسرح الأثري

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