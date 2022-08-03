رفيق عبد السلام: “قيس سعيّد مصرّ على إرجاع تونس الى حقبة الظلمات القاتمة”

قال القيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، ” مصرّ على إرجاع تونس الى حقبة الظلمات القاتمة، من محاكمات عسكرية ومدنية، وتوظيف القضاء واستخدام الأمن والجيش في أجندته السلطوية الخاصة”.

وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، أن “قيس سعيد الذي ظل يضخ الساحة السياسية بخطاب الكراهية والعنف والتحريض منذ أن دخل قصر قرطاج، يحاكم راشد الغنوشي الذي أسس مدرسة الاعتدال والسماحة الاسلامية وأفنى عمره في تأصيل الديمقراطية والتعددية والتداول الحواري في الفكر الاسلامي، وكتب في ذلك عشرات الكتب والنصوص، وباتت أطروحاته تدرس في الكثير من الجامعات الشرقية والغربية وترجمت أعماله للعديد من لغات العالم”.