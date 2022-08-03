لا زيادة بأسعار الكتب المدرسية و 95 بالمائة من الكتب متوفرة في السوق

وزارة العدل: استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بصرف منحة الاعفاء للقضاة المعنيين

التوقعات الجوية لهذا اليوم..

كهل يدهس إبنة أخيه الرضيعة فيرديها قتيلة على عين المكان

اصابات في صفوف عمّال معمل الرخام إثر سقوط قطعة كبيرة

2022/08/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرض اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 أربعة عمال بمعمل لنقل الرخام بأحواز مدينة جندوبة الشمالية لإصابات خطيرة، خلال قيامهم بإنزال قطع كبيرة من الرخام من شاحنة تزويد.

وكان العمال بصدد إنزال قطع الرخام العملاقة لاستعمالها في المصنع ولكن انزلاق قطعة كبيرة من العجلات المطاطية التي تستعمل في عملية الإنزال، ألحق أضرارا متفاوتة الخطورة في صفوف العملة، بين جروح وكسور استوجبت تدخل الحماية المدنية وسيارة الاسعاف ونقلهم نحو المستشفى الجهوي بجندوبة أين تم الاحتفاظ باثنين منهم بقسم العناية الطبية المركزة ونقل اثنين اخرين بحالة حرجة نحو مستشفى بالعاصمة .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn