اصابات في صفوف عمّال معمل الرخام إثر سقوط قطعة كبيرة

تعرض اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 أربعة عمال بمعمل لنقل الرخام بأحواز مدينة جندوبة الشمالية لإصابات خطيرة، خلال قيامهم بإنزال قطع كبيرة من الرخام من شاحنة تزويد.

وكان العمال بصدد إنزال قطع الرخام العملاقة لاستعمالها في المصنع ولكن انزلاق قطعة كبيرة من العجلات المطاطية التي تستعمل في عملية الإنزال، ألحق أضرارا متفاوتة الخطورة في صفوف العملة، بين جروح وكسور استوجبت تدخل الحماية المدنية وسيارة الاسعاف ونقلهم نحو المستشفى الجهوي بجندوبة أين تم الاحتفاظ باثنين منهم بقسم العناية الطبية المركزة ونقل اثنين اخرين بحالة حرجة نحو مستشفى بالعاصمة .