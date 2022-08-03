بورصة تونس تنهي حصة الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0،1 بالمائة

أقفلت بورصة تونس حصة، الأربعاء، على منحى إيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 0،1 بالمائة عند مستوى 7754،08 نقطة وسط حجم تداول جملي في حدود 2،3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم مجموعة بولينا القابضة قائمة الارتفاعات، ليتطور بنسبة 4 بالمائة (9،880د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 10 آلاف دينار.

كما ارتفع سهم ” تلنات القابضة” بنسبة 3،9 بالمائة (8،000د)، محققا حجم تداول في حدود 46 ألف دينار، علما وأن الأداء السنوي للسهم تحسن بنسبة 5،1 بالمائة.

وفي المقابل، تراجع سهم بنك تونس والامارات بنسبة 4،5 بالمائة (6،180 د)، متبوعا بسهم شركة اسمنت بنزرت الذي انخفض بنسبة 4،5 بالمائة (1،280 د)، مسجلا حجم تداول لا تتجاوز قيمته 5 آلاف دينار.

واستأثر سهم شركة اسمنت قرطاج بأكبر حجم تداول خلال الحصة بقيمة 445 ألف دينار، علما وأن السهم تطور بنسبة 0،6 بالمائة (1،710د).