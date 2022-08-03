رئيس الدولة يستقبل وزير السياحة الجزائري

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الأربعاء بقصر قرطاج ، وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري، ياسين حمادي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لإجتماع اللجنة القطاعية المشتركة التونسية الجزائرية في المجال السياحي.

ونوّه رئيس الدولة خلال هذا اللقاء بـ “المستوى المتميّز الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع الميادين داعيا إلى ضرورة مزيد تكثيفها وتنويعها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين” وفق بلاغ اعلامي صادر عن رئاسة الجمهرية.

وفي هذا الإطار، اكد الرئيس قيس سعيد أهمية دعم التعاون وتبادل الخبرات في المجال السياحي والسعي إلى تذليل جميع الصعوبات من أجل تيسير تنقل مواطني البلدين في الإتجاهين.

وكانت اشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الجزائرية في المجال السياحي، التي اختتمت، الأربعاء، انتهت بالإتفاق على جملة من الإجراءات من بينها تحسين وتطوير التعاون الثنائي المؤسساتي في عدد من المجالات على غرار تبادل المعلومات والوثائق والخبرات والتجارب في تنفيذ النصوص المتصلة بتصنيف واستغلال المؤسسات السياحية بما في ذلك مراكز الاستشفاء.

واتفق الجانبان ايضا على تحيين اتفاقيات التوأمة المبرمة بين مؤسسات التكوين السياحي بالبلدين، وتنظيم دورات تكوينية قصيرة المدى مشتركة للعاملين بالمؤسسات السياحية وللعاملين بمكاتب الاستقبال بالمعابر الحدودية وبالمدارس السياحية الحدودية توزر وعين دراهم.