سيدي بوزيد: تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و140 حالة شفاء

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد انه تم اليوم الخميس، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و140 حالة شفاء ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس الى 45610 اصابات منها 1081 حالة وفاة و45136 حالة شفاء.

كما تم رفع 82 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس “كورونا” 147478 عينة.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم امس الاربعاء حوالي 217278 شخصا، وفق المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” رفيق نصيبي.

وذكر نصيبي في تصريح ل(وات) أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121391 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18685 شخصا والجرعة الرابعة 799 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 261073 شخصا، حسب آخر تحيين.