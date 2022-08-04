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أصحاب المخابز بالقصرين ينفّذون اضرابا بـ3 أيّام.. وهذا موعده

2022/08/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّد نائب رئيس الغرفة الجهوية للمخابز باتّحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين عبد الحميد علوي، اليوم الخميس 4 أوت 2022، دخول المخابز في الجهة في إضراب بثلاثة أيّام، من يوم 15 أوت إلى يوم 17 أوت 2022.

وأكد العلوي في تصريح لاذاعة موزاييك أن هذا الاضراب جاء للمطالبة بخلاص مستحقاتهم من الدولة، والعديد من المطالب القطاعية الأخرى، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث إلى أنّ المخابز بالجهة لم تُصرف لها مستحقاتها من صندوق التعويضات بوزارة التجارة منذ أكثر من سنة، وهو ما تسبب لها في إشكاليات عديدة، على حدّ قوله.

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