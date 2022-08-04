قابس: تسجيل 21 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الخميس، عن تسجيل 21 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” تتوزع إلى15 اصابة بقابس الجنوبية، و5 اصابات بمطماطة الجديدة، واصابة واحدة بالحامة، وذلك من مجموع 62 عيّنة تحليل.

ويبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية إلى حد اليوم بالجهة 31456 شخصا من بين 31957 شخصا ثبتت إصابتهم بالوباء، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 501 حالة، تتوزع إلى 246 حالة بقابس الجنوبية، و73 بمارث، و76 بوذرف، و51 بمطماطة الجديدة، و27 حالة بالمطوية، و11 بقابس المدينة و5 حالات بمنزل الحبيب، و4 بقابس الغربية، و3 حالات بكل من الحامة وغنوش، وحالتين بمطماطة.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 125 إصابة لكل 100 ألف ساكن، فيما يقيم حاليا 13 مريضا ومريضة بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات الجهة.