حكومة الشّاهد تتلقّى هبة بريطانيّة: يوسف الشّاهد يوضّح

نشر رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشّاهد، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، تكذيبا وتوضيحا حول الهبة البريطانية، قائلا أنه ليس هناك أصلا شيء اسمه هبة بريطانية.

وقال:” لم تتلق الحكومة أموالا ولا هبة بريطانية ولا 18 مليون دولار. كله من محض خيال انفلت عن العقال في إطار غير أخلاقي رديء سمته اختلاق الأكاذيب ومغالطة الرأي العام”.

وتابع:” الهبات تخضع لمعايير واتفاقيات معينة بين الدول ولم تمنح لتونس اي هبة من بريطانيا. هناك تعاون تقني ( programme de renforcement de capacités et d’assistance technique) بين تونس وبريطانيا انطلق منذ 2014 يخضع لعملية مراقبة دقيقة للأنشطة المكوّنة له ويتمثل في وضع خبراء وتقنيين في التّخطيط والاستراتيجيا والاتصال لدعم قدرات الإدارة التّونسية. هذا التّعاون التّقني تقوم به تونس مع العديد من الدّول ولازال متواصلا إلى اليوم”.

واعتبر الشاهد أنّ بعض وسائل الإعلام تفعل كلّ شيء من أجل “البوز” و ترمي عرض الحائط بكل المواثيق الصحفية و الأخلاقية وتبني سيناريوهات خيالية، رفقة الصفحات الفيسبوكية المأجورة، بناءا على تقرير للتّدقيق في القروض لم ينشر بعد بل ولم تتطلع عليه أصلا.

وأكّد أنّه احتفظ بحقه في مقاضاة وسائل الإعلام التّي تنشر أخبارا زائفة وتطلق الاتهامات دون أدنى تثبت و تحقيق رغم تكذيب السّفارة البريطانية لهذا الموضوع عديد المرات.