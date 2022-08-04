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النيابة العموميّة تفتح بحثا تحقيقيّا بخصوص وفاة غوّاص ببنزرت

2022/08/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة غوّاص تم انتشال جثته مساء أمس الأربعاء من داخل مياه شاطئ رفراف بولاية بنزرت.

وتشير المعطيات المتوفرة الى أن الضحية وهو غوّاص اختفى عن الأنظار منذ دخوله صباح أمس الأربعاء مياه شاطئ رفراف داخل منطقة صخرية لتتواصل عمليات البحث عنه على امتداد ساعات وشارك فيها أعوان الغوص بالحماية المدنية والحرس البحري وعدد من البحّارة من سكان الجهة ولم يتم العثور على جثة المتوفّي الا بعد ساعات من البحث وكانت تحمل اصابات واضحة على مستوى الظهر وأعلى الصدر وهو ما يرجح اصطدامه بالصخور المنتشرة بكثافة داخل مياه الشاطئ.

وقد تقرر ايداع الجثة على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية لوفاته.

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