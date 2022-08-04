“توننداكس” يقفل معاملات الخميس على ارتفاع ب24ر0 بالمائة

اقفل مؤشر بورصة تونس “توننداكس” معاملات، الخميس، على ارتفاع بنسبة 0،24 بالمائة عند مستوى 7772،63 نقطة وسط حجم تداول جملي بلغت قيمته 1،9 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم شركة ” الكيمياء” قائمة الارتفاعات، ليتطور بنسبة 4،5 بالمائة ( 32،390د)، متبوعا بسهم ” سوتيتال ” الذي ارتفع بنسبة 3،2 بالمائة (3،200د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 63 ألف دينار.

وفي المقابل، انخفض سهم شركة اسمنت بنزرت بنسبة 3،9 بالمائة (1،230د)، علما وأن السهم شهد تراجعا في رقم معاملاته، خلال النصف الأول من سنة 2022، بنحو 21،7 بالمائة ما يعادل 59 مليون دينار.

كما تراجع سهم شركة “دليس القابضة” بنسبة 1،6 بالمائة (15،050د) مسجلا حجم تداول بقيمة 13 ألف دينار.

واستأثر سهم البنك التونسي بأكبر حجم تداول خلال الحصة ليبلغ قيمة 330 ألف دينار، ما يعادل نسبة 17 بالمائة من الحجم الجملي للتداول وبلغ سعر السهم 4،950د.