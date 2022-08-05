انسحاب نوفاك ديوكوفيتش من بطولة مونتريال للماسترز

أعلن منظمو دورة مونتريال للماسترز (1000 نقطة)، انسحاب اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش من البطولة بسبب عدم قدرته على دخول كندا، لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

وكان من المستبعد أن يتمكن المصنف سادسا عالميا حاليا من خوض دورة مونتريال التي تنطلق الإثنين المقبل، في ظل القواعد المفروضة من السلطات المحلية على الوافدين من خارج البلاد في ما يخص إلزامية تلقي لقاح “كوفيد-19”.

وسبق لمدير الدورة أوجين لوبيير أن استبعد مشاركة ديوكوفيتش، قائلا الشهر الماضي “إما أن تقوم الحكومة الكندية بتغيير القواعد المتعلقة باللقاح وإما أنه سيشمر عن ساعديه ليحصل على اللقاح. لكني لا أعتقد أن هناك واقعية في أي من هذين السيناريوين”.

وعلى غرار دورة مونتريال، من المستبعد أن يتمكن ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى والمقررة على ملاعب فلاشينغ ميدوز بين 29 أوت و11 سبتمبر.

وأدرج اسم النجم الصربي على لائحة المشاركين في البطولة رغم أن رفضه تلقي اللقاح سيحول دون مشاركته.