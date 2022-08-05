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عاجل: هذا ما قررته المحكمة الإدارية بخصوص الطعون المقدمة في نتائج الاستفتاء..

2022/08/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدرت المحكمة الإدارية أحكامها المتعلّقة بالطعنين المقدمين من قبل من منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد في نتائج استفتاء 25 جويلية،وذلك وفق ما أكّده الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري لموزاييك.

وبخصوص الطعن المقدم من منظمة أنا يقظ قضت المحكمة ابتدائيا بعدم قبول الطعن. وبخصوص الطعن المقدم من حزب الشعب يريد قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه اصلا.

وكشف الغابري عن أنّ الطعن الثالث سيتمّ التصريح بالحكم الخاصّ به يوم الإثنين القادم بتاريخ 8 أوت الجاري.

وأوضح الغابري أنّه طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولّى المحكمة الإدارية القيام بالإعلام بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما. كما أنّه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

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