عاجل-تطورات جديدة في قضية “أنستالينغو”: مستجدات الأبحاث مع “اللونقو”..

اذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، ليلة أمس الخميس 4 أوت لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية وبمقتضى إنابة قضائية صادرة عنه، بالاحتفاظ بالمدير العامّ السابق للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية الأزهر اللونقو وذلك لسماعه بخصوص القضيّة المتعلقة بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والمعروفة إعلاميا بـ “أنستالينغو”.

وحسب نصّ الإنابة الصادرة عن قاضي التحقيق فإنّه وباستكمال الأبحاث مع اللونقو من طرف إدارة القضايا الإجرامية، يتمّ إحالته على أنظار قاضي التحقيق لاستنطاقه واتّخاذ الإجراء اللازم في حقّه.

ويُذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر أمس الخميس 4 أوت الإبقاء على المدير العام السابق للمصالح المختصة الأزهر اللونقو بحالة سراح وذلك على ذمة القضية المتعلقة بتجاوزه الحدود خلسة إلى الجزائر.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بالاحتفاظ باللونقو على ذمّة التتبعات التي أثيرت ضدّه حول ملابسات مغادرته البلاد التونسية ودخول الجزائر حيث تمّ إيقافه من طرف الامن الجزائري قبل ترحيله إلى تونس وفق موزاييك.