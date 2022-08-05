عاجل: حركة النهضة تصدر بيانا هاما

جدّدت حركة النهضة اليوم الجمعة رفضها “لمسار رئيس الجمهورية قيس سعيّد ولدستوره.”

وقالت في بيان: ” نجدد رفضنا لمسار وضع دستور قيس سعيد الجديد الذي قاطع الاستفتاء عليه قرابة ثلاثة أرباع الناخبين كما رفضته جل الطبقة السياسية ولاقى رفضا شديدا من طرف رجال القانون والأكاديميين خاصة فيما يتعلق بطبيعة النظام التسلطي والرئاسوي الذي يعتمده وضربه لكل استقلالية للسلطة التشريعية والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، زيادة على تحصينه الرئيس من كل مراقبة أو مساءلة.”

كما تابعت: ” تسجل الحركة ما رافق كامل مسار الاستفتاء خلال إعداد الوثيقة وما طرأ عليها من تغييرات خارج الآجال ، والحملة الانتخابية وما رافقها من منع وتهديد وانحرافات، ويوم الاقتراع وما شهده من غياب المراقبة ومن شبهات التزوير القوية والمغالطات المفضوحة بما ضرب في الصميم مصداقية العملية كلها وجعل هيئة الانتخابات المعينة في قفص الاتهام ونزع عنها كل صلاحية لإدارة اي انتخابات جديدة . وتطالب الحركة بفتح تحقيق جدي ومستقل في كل ما اقترفته الهيئة وما نسب إليها من تهم.”

من جهة أخرى، طالب الحزب بنشر تقرير لجنة جرد القروض والهبات، داعيا سلطة الأمر الواقع إلى “الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافا على الحكومات بالفساد والإيهام باختلاس المال العام دون تقديم أي دليل بما يضرب الثقة بين مؤسسات الدولة والجهات الدولية ويسيء إلى سمعة البلاد في مجال الحوكمة المالية ويزيد في عزلتها”

وندّدت الحركة بـ”تكرر عمليات الاستهداف السياسي الممنهج لرموز المعارضة للانقلاب ومنهم رئيس الحركة راشد الغنوشي مشيرة إلى “فشل كل محاولات تلفيق التهم الكيدية وتشويه صورة رئيس الحركة وقياداتها أمام الرأي العام،” بحسب نص البيان.