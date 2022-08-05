إبراهيم بودربالة: “هيئة الانتخابات نجحت في تنظيم الاستفتاء وفقا للمعايير الدوليّة”

التقى رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة 5 أوت 2022، بمقر الهيئة رفقة نائبه ماهر الجديدي وأعضاء الهيئة محمد التليلي المنصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة عميد المحامين إبراهيم بودربالة الذي أدى له زيارة مجاملة.

وأثنى عميد المحامين خلال اللقاء على نجاح الهيئة في تنظيم استفتاء 25 جويلية وفقا للمعايير الدولية، في ظرف زمني لم يتعدّ الشهرين، معّبرا عن يقينه من نجاح الهيئة في تنظيم بقية الاستحقاقات الانتخابية القادمة بفضل ما راكمته من خبرة وتجربة في هذا المجال، حسب بلاغ لهيئة الانتخابات.

من جهته عبر فاروق بوعسكر عن امتنان مجلس الهيئة لهذه الزيارة، مؤكدا أن الهيئة حرصت طيلة مسار الاستفتاء على المحافظة على مبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد، وتعاملت مع الأطراف الرافضة لمشروع الدستور والداعمة له على قدم المساواة ووفرت المجال للطرفين للقيام بالحملات الانتخابية بكل حرية مع احترام الضوابط القانونية المنظمة لها.