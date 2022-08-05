“رسالة الى الرب” في مهرجان الزربيّة والحرف الفنيّة بقصيبة المديوني

افتتح معرض الزربية و الحرف الفنية أبوابه اليوم الجمعة 5 أوت 2022 أمام أهالي منطقة قصيبة المديوني و الزوّار من كافة ولايات الجمهوريّة و يستمر إلى غاية 7 أوت 2022 وذلك بتنظيم من المهرجان الوطني للزربية و برعاية من الديوان الوطني للصناعات التقليدية.

يفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة الرابعة مساءا و يتواصل إلى الحادية عشر ليلا.

ويعدّ المعرض فقرة من فقرات المهرجان الوطني للزربية والحرف الفنيّة بقصيبة المديوني الذي انطلق يوم 30 جويلية ليغلق أبوابه يوم 17 أوت و يضمّ عددا مز العروض الفنيّة والمسرحيّة لمشاهير تونسيّين وأجانب.

ومن المنتظر أن يُعرض يوم 8 أوت عرض “رسالة الى الرب” وهو عرض من اخراج ثريا البوغانمي و يشارك في الآداء مجموعة من الممثلين المسرحيين الشباب و هم كل من أسامة شيخاوي وأسماء مرّوشي وبدر جندوبي و خلود بديدة وصبري رجب.