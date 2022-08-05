عاجل: هذه حقيقة اصدار بطاقة جلب في حق رضا شرف الدين بتهمة ترويج البنج الفاسد واللوالب القلبية والتورط في قضية الرضع..

نفى النائب السابق في البرلمان المنحل والرئيس المدير العام لشركة ” اونيماد ” المختصة في صنع الادوية رضا شرف الدين خبر إصدار بطاقة جلب في حقه بتهمة ترويج البنج الفاسد واللوالب القلبية والتورط في قضية الرضع مؤكدا في تصرح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة ان كل ما تم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة.

وقال في ذات التصريح “اوضح للرأي العام مجددا بأني غير معني بكل تلك القضايا لا بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولا علاقة لي ولا لشركته بها”

كما اكد في ذات التصريح أن الشركة التي يديرها // مخابر ” أونيماد ” // لا تصنّع ولا تورّد اللوالب القلبية باعتبار ان ذلك خارج عن تخصّصها مشيرا الى انه يمكن للجميع الاطلاع على تفاصيل هذه القضية على موقع وزارة الصحة العمومية

وذكر بأن البنج الفاسد صنّع في دولة أجنبية // كندا // وقد تم توريده إلى البلاد التونسية في إطار صفقة عمومية ولا علاقة لشركته بها لا بصفة مصنّع ولا مورّد ولا بأي صفة أخرى وفق تعبيره مؤكدا حقه في تتبع “من يقف وراء حملات التشويه الممنهجة ضده امام أنظار المحاكم المختصة”.

يذكر ان رضا شرف الدين مثل في 11 مارس 2021 أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بعد ان قام تلقائيا بالتخلي عن الحصانة البرلمانية بصفته الممثل القانوني لشركة تعمل في قطاع الأدوية حيث قدّم إفادته وبيّن الطابع الكيدي في أصل التشكي الذي انطلق به بحث تعود وقائعه إلى سنة 2011 وتتعلق بادعاء الحصول على رخصة ترويج دواء، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بأيّة صفقة عكس ما أوردته إحدى الصحف اليومية

واكد شرف الدين في تصريح سابق لوات انه تخلى عن الحصانة البرلمانية ومثل امام القضاء حينئذ من منطلق ثقته في استقلالية القضاء ونزاهته وكذلك لثقته في نظافة يده وإيمانا منه بدولة القانون والمؤسسات وأن لا أحد فوق المحاسبة وفق تعبيره

وجدير بالتذكير كذلك ان رضا شرف الدين الذي تم انتخابه عن دائرة سوسة كان قرر ” ابتداء من تاريخ 3 نوفمبر 2021 وبصورة نهائية لا رجعة فيها الإستقالة من عضوية مجلس النواب التونسي المجمد حينئذ بموجب الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021″.