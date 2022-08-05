اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب ببعض المناطق التابعة لولاية ببنزرت بداية من الجمعة

اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الجمعة، عن تسجيل إضطراب وإنقطاع في توزيع المياه الصالحة للشرب ببعض المناطق التابعة لولاية بنزرت بداية من مساء اليوم.

وسيشمل الاضطراب والانقطاع في توزيع مياه الشرب، وفق بلاغ صادر عن الشركة، كل من معتمدية طمرة والحنية أم الطبل و الكناينية والبلاكات والحشاشنة وسقمان والمناطق العليا بمدينة بسجنان.

وياتي هذا الانقطاع، بحسب ذات المصدر،نتيجة لعطب مفاجئ طرأ يوم الجمعة على قناة الجلب قطر 800 مم الراجعة بالنظر لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال الرابطة بين سد الزياتين ومحطة تصفية المياه بالقتمة التابعة لمدينةسجنان.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من منتصف نهار يوم الأحد 7 أوت 2022 بعد اتمام اصلاح العطب من قبل المصالح الفنية لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.