المنستير: احباط ثلاث عمليات هجرة غير نظامية نحو إيطاليا

أحبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير فجر اليوم السبت، ثلاث عمليات هجرة غير نظامية انطلقت من سواحل المنستير نحو إيطاليا، وتم خلال العملية القاء القبض على 43 شخصا من بينهم 12 تونسيا والبقية من دول أفريقية أخرى، وفق ما الكاتب العام للنقابة الأساسية للمنطقة البحرية بالمنستير عثمان بسباس.

وتمثلت عمليات الهجرة غير النظامية في عمليتين (02) شارك فيهما 31 شخصا من دول إفريقية جنوب الصحراء من بينهم 4 أطفال (منهم رضيعين)، وعملية ثالثة شارك فيها 12 شابا (بين 18 و24 سنة) أصيلي قفصة وقصر هلال بولاية المنستير، من بينهم شخصان صادرة بشأنهما مناشير تفتيش.

ووقع توجيه كلّ هؤلاء الأشخاص نحو مقرات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وكانت الوحدات الأمنية حجزت لدى هذه المجموعات ثلاثة مراكب بحرية، وخمسة محركات ومبلغ مالي وكمية هامّة من المحروقات معدّة للغرض، حسب ذات المصدر الأمني.