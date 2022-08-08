انس جابر تحافظ على مركزها الخامس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات



حافظت التونسية انس جابر على مركزها الخامس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.

وكانت انس جابر خرجت خلال الاسبوع الماضي من الدور ربع النهائي لبطولة سانت خوزيه الامريكية اثر خسارتها امام الروسية فيرونيكا كودرميتوفا المصنفة 19 عالميا بمجموعتين بلا رد.

وستشارك انس جابر خلال هذا الاسبوع في بطولة تورنتو الكندية ذات 1000 نقطة التي تقام من 8 الى 14 اوت الجاري على ملاعب ذات ارضية صلبة. وبعد ان اعفيت من خوض الدور الاول، ستواجه انس جابر في الدور الثاني المتاهلة من المواجهة التي ستجمع بين الصينية كينوان زهينغ المصنفة 51 عالميا والكندية ريبيكا مورينو المصنفة 111 عالميا.

وتندرج مشاركة انس جابر في مختلف هذه الدورات في اطار التحضير لبطولة أمريكا المفتوحة رابع البطولات الأربعة الكبرى “غراند سلام” المقرر أن تجرى بين 29 أوت الجاري و11 سبتمبر القادم.

وبقيت الصدارة على حالها في التصنيف العالمي اذ حافظت البولونية ايغا سيفاتيك على المركز الاول متبوعة بالاستونية آنا كونتافيت صاحبة المركز الثاني بينما تقدمت الاسبانية باولا بادوزا الى المركز الثالث على حساب اليونانية ماريا ساكاري التي تراجعت الى المركز الرابع.