بداية مظفرة لمرسيليا في انطلاق البطولة الفرنسية

استمتع أولمبيك مرسيليا ببداية مظفرة في انطلاق مسيرته في بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم بانتصاره 4-1 على ضيفه ستاد رانس يوم الأحد ليخمد التقارير الإعلامية عن حالة عدم الرضا في صفوفه.

وحسم مرسيليا الفوز في أول مباراة رسمية للمدرب الجديد إيغور تيودور، الذي استقبلته الجماهير بصحيات استهجان، بهدف مبكر من فاوت فاس بالخطأ في مرماه قبل أن يضيف الوافدان الجديدان نونو تافاريس والكولومبي لويس سواريز ثلاثة أهداف.

وتحقق الفوز وسط التقارير الإعلامية عن التوتر داخل صفوف الفريق بعد النتائج المخيبة لوصيف حامل اللقب في المباريات الودية قبل انطلاق الموسم.

واصطدمت الكرة بساق فاس إلى داخل مرماه ليتقدم مرسيليا بعد 13 دقيقة من البداية، ثم انطلق الظهير تافاريس، المنضم على سبيل الإعارة من أرسنال، نحو المرمى وسدد كرة بقدمه اليمنى داخل الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل البديل سواريز هدفين في آخر 15 دقيقة، قبل أن يقلص فلوريان بالوجن الفارق لرانس.

وهز الوافد الجديد آرون رامسي الشباك في الدقيقة 78 في أولى مبارياته مع نيس بعد انتقاله قادما من يوفنتوس ليمنح فريقه التعادل 1-1 مع تولوز الذي كان تقدم عبر تايس دالينغا عند مرور ثلث ساعة من اللعب.

وسجل فلوريان سوتوكا ثلاثة أهداف لكنه تسبب في ركلة جزاء لينتصر لانس 3-2 على بريست.

واستهل أوكسير مشواره في بطولة الدرجة الاولى بعد غياب عشرة أعوام بشكل كارثي حيث خسر 4-1 في ملعب ليل الذي تقدم بهدفين في أول ثلاث دقائق.

واحتاج بنجامين أندريه إلى 36 ثانية فقط ليمنح ليل التقدم قبل أن يضيف جوناتان ديفيد الهدف الثاني.

وجعل الكندي ديفيد النتيجة 3-صفر، واختتم أكيم زدادكا الرباعية في الدقيقة 64، فيما قلص غايتان شاربونييه الفارق.

وأحرز القائد تيجي سافانييه هدفين من بينهما هدف الفوز قبل ثماني دقائق من النهاية ليتغلب مونبلييه 3-2 على تروا، وهو أول فوز للفريق على أرضه في البطولة منذ جانفي.

وسقط ستاد رين 1-صفر أمام ضيفه لوريان بفضل هدف أرتور تياتي بالخطأ في مرماه في أولى مباريات المدافع البلجيكي مع رين منذ انتقاله قادما من بولونيا.

واكتفى نانت، بطل كأس فرنسا والذي خسر 4-صفر أمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر المحلية الأسبوع الماضي، بالتعادل بلا أهداف في ملعب أنجيه.