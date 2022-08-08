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تصريح ناري لنور الدين الطبوبي..#خبر_عاجل

2022/08/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي في مقابلة مع الإعلامي مكي هلال على قناة “الشرق”، أن حيادَ اتحاد الشغل وعدمَ معارضته الاستفتاء لم يعطِ الرئيس “صكاً على بياض”، موضحاً أن الاتحاد “مع التغيير”، مع التشديد على ضرورة ضمان “توازنات في الصلاحيات”.

وأضاف الطبوبي في حواره أن “النظام السياسي يجب أن يتغير باتجاه نظام رئاسي”، مشددا في المقابل، على أن اتحاد الشغل “ليس مع التحول إلى نظام رئاسي يمنح الرئيس صلاحيات مطلقة”.

كما أكد في ذات السياق على ضرورة “وجود توازن في الرقابة والصلاحيات” حسب تعبيره.

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