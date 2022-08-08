جيش البحر ينقذ 22 مهاجرا غير شرعي تعطّب مركبهم شرق جزيرة قوريا من ولاية المنستير

اتحاد الشغل يدين العدوان الاسرائيلي على غزة

بئر بورقبة: وفاة كهل وإصابة شخص آخر جراء اصطدام دراجتين ناريتين..

سقوط صاروخ في مصنع بمنطقة إشكول واندلاع حريق فيه..#خبر_عاجل

وزارة التجهيز تعلن عن تحويل ظرفي لحركة المرور على الطريق الوطنية رقم 5 والطريق السيارة أ3

2022/08/08 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع

أفادت وزارة التجهيز والإسكان، كافة مستعملي الطريق الوطنية رقم 5 متفرّع (المخرج الغربي للعاصمة) والطريق السيارة أ3 ( تونس وادي الزرقاء) والقادمين في اتجاه العاصمة، بأنه سيقع تحويل ظرفي لحركة المرور ابتداءً من يوم الاثنين 15 أوت 2022 ولمدة شهرين لإنجاز مكونات مشروع محول على مستوى مفترق بن دحة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، الإثنين، أنه يمكن لمستعملي الطريق، المرور عبر الطريق الشعاعية ” إيكس 20″ (الطريق الحزامية) ثم الطريق الوطنية رقم 5( العقبة -الدندان ) أو الطريق المحلية رقم 539 ( الحرارية) مع إبقاء إمكانية دخول الجزء المغلق من هذه الطريق للمتساكنين والقاصدين المحكمة الإبتدائية تونس 2 فقط.

وطالبت مستعملي هذه الطريق بتوخي الحذر مع التخفيض في السرعة واحترام الإشارات المرورية والعلامات التوجيهية المركزة للغرض.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn