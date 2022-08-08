آخر مستجدات قضية صابر العجيلي..#خبر_عاجل

قال الأستاذ حاتم الشلي، محامي صابر العجيلي، الرئيس السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية، إن قاضي التحقيق الفرنسي قد استمع إلى موكله كمتضرر من عملية الاحتجاز القسري.

وأضاف اليوم في تصريح لاذاعة”الجوهرة أف أم” أنه تم “اللجوء إلى القضاء الفرنسي بعد أن تبين تورط عدد من القضاة في هذه القضية ووجود تضارب مصالح”، حسب قوله، مشيرا أيضا إلى أن “من بين القضاة التي تحوم حولهم الشبهات في هذا الملف قاض من القضاة المعزولين مؤخرا”.

وذكّر الشلي بأنه لم يتم احترام قرار المنظمة الأممية التي أقرت بأن مُنوّبه محتجز ودعت إلى إطلاق سراحه.

وأوضح أيضا أن بعض المُشتكى بهم يحملون الجنسية الفرنسية على غرار رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد ووزير العدل الأسبق،غازي الجريبي، و أنه قد تم تقديم الشكاية طبقا للمجلة الجنائية الفرنسية والتي ينص أحد فصولها على أن “كل شخص يرتكب جريمة خارج الحدود الفرنسية يمكن مساءلته من طرف القضاء الفرنسي”.

وأكد أن قاضي التحقيق الفرنسي قد استمع للعجيلي وأذن بإصدار إنابات خاصة لمواصلة البحث بخصوص المُشتكى بهم و كل من سيكشف عنه البحث.