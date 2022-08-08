توننداكس ينهي حصة الاثنين مرتفعا بنسبة 09ر0 بالمائة

أنهى توننداكس حصّة، الاثنين، مرتفعا بنسبة 09ر0 بالمائة ليدرك النقطة 56ر7756، وسط تداول لم تتجاوز قيمته 3ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وعاد افضل أداء خلال الحصة إلى سهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة، ليتطوّر سعره بنسبة 6ر3 بالمائة ويقفل عند 570ر0 دينار، دون أن يكون السهم محل تبادل.

وتميز سهم وان تاك القابضة، بعد أن صنف في خانة الأسهم الأكثر زيادة خلال الحصة بنسبة 3ر3 بالمائة ويصل إلى مستوى 890ر7 دينار، وسط مبادلات بقيمة 106 الف دينار.

في المقابل، كان سهم بنك الوفاق الدولي الأضعف أداء إذ تراجعت قيمته بنسبة 2ر4 بالمائة وأقفل عند 800ر6 دينار، في ما لم تتخط المعاملات على السهم عتبة الألف دينار.

وتكبّد سهم تواصل القابضة أهم الخسائر خلال الحصة، ليفقد 9ر2 بالمائة من قيمته وأنهى الحصة عند سعر 670ر0 دينار. وقدّرت المبادلات على السهم ب 14 ألف دينار.

وتحصل سهم شركة بيع المنتوجات الصحية ليلاس على نصيب الاسد خلال الحصة، مراكما معاملات بقيمة 590 الف دينار، ليقفل الحصة مرتفعا بنسبة 5ر0 بالمائة وسعر 890ر9 دينار.