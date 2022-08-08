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وزارة التجارة: حجز 131 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى شركة جملة للمواد الغذائية بالقصرين

2022/08/08 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، الاثنين، 131 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى شركة جملة للمواد الغذائية، وذلك في إطار البرنامج الرقابي للتصدي للمضاربة والاحتكار في المواد الأساسية.
وأفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ صادر عنها، انه وقع رصد هذه الشركة بحالة تلبس حيث كانت بصدد تسليم كمية من الزيت النباتي المدعم لصاحب وسيلة نقل ما يعرف بــ”التكتك” الذي يقوم بدور الوسيط بينها و بين بعض أصحاب محلات الأكلة الخفيفة و المطاعم، دون فاتورات.
وتم، بحسب المصدر ذاته، رفع مخالفة اقتصادية ضد الممثل القانوني للشركة من أجل الاتجار في منتجات مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة من الجهات المختصة على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020 ، إلى جانب منع التزود بمادة الزيت النباتي المدعم.

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