عاجل: لطفي العبدلي يعلن مغادرته لتونس نهائيا..

أعلن الممثل التونسي لطفي العبدلي مساء اليوم الإثنين 08 أوت 2022، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك مغادرته لتونس بصفة نهائية.

وكانت شركة “بوذا برود” لصاحبها محمد بوذينة منتج العمل “في سن الخمسين أقولها كما أعنيها” للممثل العبدلي، قررت إلغاء بقية العروض المبرمجة لهذا العمل إلى حين إشعار آخر.

وأوضحت شركة “بوذا”، المنتجة للعمل، أن إلغاء بقية عروض العمل المسرحي، جاء بناءً على ما اعتبرته “الإعتداء” الذي طال المنتج محمد بوذينة، و”تكرّر التجاوزات والمضايقات الأمنية منذ انطلاق الجولة الصيفية”.

وأعلنت شركة الإنتاج، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، عن إلغائها أيضا لعروض الزيارة، “مبدئيا، إلى حين إشعار آخر”.

وعلى إثر هذه الأحداث التي رافقت عرض لطفي العبدلي بمهرجان صفاقس الدولي، أعلنت إدارة مهرجان عروس البحر بقرقنة عن تأجيل عرض لطفي العبدلي المبرمج الليلة إلى موعد لاحق.

كما أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان بنزرت الدولي رسميا عن إلغاء عرض الممثل الكوميدي لطفي العبدلي الذي كان من المبرمج أن يقام في سهرة الغد الثلاثاء 9 أوت.